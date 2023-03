Nothing Phone 2 के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, मिलेगा ये दमदार प्रोसेसर, खुद CEO ने किया खुलासा

Nothing Phone 2 को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं. लेकिन, एक पुराने इंटरव्यू में Pie ने कहा था कि फोन के लिए US मार्केट प्रायॉरिटी में रहेगा. सर्टिफिकेशन की कुछ दिक्कतों की वजह से यूएस में Nothing Phone 1 को नहीं उतारा गया था.