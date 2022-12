Nothing Phone1 में Android 13 क्लोज्ड बीटा की घोषणा, ओपन बीटा दो हफ्ते बाद आने की संभावना

Nothing Phone 1 के लिए कार्ल पेई (Carl Pei) ने Android 13 क्लोज्ड बीटा की घोषणा की है. साथ ही, इस हैंडसेट को बाद में ओपन बीटा प्रोग्राम मिलने की भी जानकारी दी गई है. Android 13 OS पर आधारित Nothing OS से डिवाइस में कुछ बड़े सुधार होने की उम्मीद है. क्योंकि Nothing OS स्किन अपने आप में स्टॉक एंड्रॉइड के करीब है. (फ़ोटो क्रेडिट: Nothing1)