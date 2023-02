Oppo Reno 8T 5G: आ गया खूबसूरत डिजाइन और 108MP कैमरे वाला फोन, बस इतनी है कीमत

रिटेल आउटलेट्स पर ऑफर्स की बात करें तो इस फोन पर 10 प्रतिशत कैशबैक और ICICI Bank, SBI Cards, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, One Card, AU Small Finance Bank और IndusInd Bank पर 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठा सकते हैं.