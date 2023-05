Home / Photo Gallery / tech / right to repair portal launched now consumers can repair under warranty products from thir ...

ग्राहकों को मिल गई आजादी! अब कहीं से भी रिपेयर करवाएं फोन, टीवी, एसी या फ्रिज; वारंटी नहीं होगी समाप्त

Right To Repair: भारत सरकार ने हाल ही में राइट टू रिपेयर (Right To Repair) पॉलिसी की रूपरेखा तैयार करते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है. इस नियामक ढांचे के तहत, निर्माताओं को अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को ग्राहकों के साथ साझा करना अनिवार्य होगा. लेकिन क्या अब किसी भी प्रोडक्ट को कहीं भी और कैसे भी रिपेयर करवाने की छूट मिलेगी? और इससे प्रोडक्ट की वारंटी भी खत्म नहीं होगी? इसके बारे में आपको जानना जरूरी है.

01 दरअसल, राइट टू रिपेयर की शुरुआत यूरोप में एक अभियान के तौर पर हुई थी. यूरोप में यह अभियान कंपनियों की रिपेयरिंग पॉलिसी से असंतुष्ट ग्राहकों ने शुरू की थी. ये ग्राहक महंगे उत्पादों के बार बार खराब होने से परेशान थे और उपकरणों को सिर्फ कंपनी से रिपेयर करवाने की नीति भी उन्हें परेशान कर रही थी. (तस्वीर: Canva)

02 कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने के एवज में ग्राहकों से भारी भरकम सर्विस चार्ज वसूल रही थीं. यह अभियान यूरोप से फैलते हुए यूके और अमेरिका जा पहुंचा और कई देशों की सरकारों ने राइट टू रिपेयर पॉलिसी को लागू करते हुए प्रोडक्ट की सर्विसिंग पर ओईएम कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया. (तस्वीर: Canva)

03 अब इसी तरह के कुछ नियम भारत में भी लागू किए गए हैं. कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने वारंटी के नियमों में बदलाव किया है. जिसके तहत अब वारंटी के अंदर आने वाले उत्पादों के खराब होने पर उन्हें केवल कंपनी से ठीक करवाने की बाध्यता नहीं होगी. इस कानून के अनुसार, अब अगर आप वारंटी के अंदर आने वाले प्रोडक्ट की सर्विसिंग किसी लोकल शॉप या मैकेनिक से करवाते हैं, तो वारंटी समाप्त नहीं होगी. (तस्वीर: Canva)

04 राइट टू रिपेयर कानून के तहत भारत में चार सेक्टर्स - कंजूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ऑटोमोबाइल और फार्म एक्विपमेंट को कवर किया गया है. यानी इन उत्पादों को खरीदने वाले ग्राहक, राइट टू रिपेयर कानून के तहत अपने प्रोडक्ट्स को कहीं भी और किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर या पर्सन से सर्विस कराने के लिए आजाद होंगे और इससे वारंटी पर भी कोई खतरा नहीं होगा. (तस्वीर: Canva)

05 इस कानून के तहत स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और गाड़ियों तक को कवर किया गया है. यानी इन उत्पादों के वारंटी पीरियड के अंदर खराब होने पर भी आप इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार लोकल मार्केट में रिपेयर करवा सकते हैं. (तस्वीर: Canva)

06 Right To Repair पोर्टल पर इन चार सेक्टर्स में आने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की वारंटी, पार्ट्स की डिटेल, सेल्फ-रिपेयर मैन्युअल और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स की पूरी डिटेल साझा करनी होगी. (तस्वीर: Canva)