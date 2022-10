सिर्फ इन स्मार्टफोन में चला सकेंगे Airtel 5G Plus, लिस्ट में देखें आपका फोन है या नहीं..

OnePlus के इन फोन में चल सकेगा 5G: OnePlus Nord, Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite, Nord 2T 5G, along with the OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10R and OnePlus 10T को डायरेक्ट Airtel 5G मिलेगा. वहीं OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9R, OnePlus 9RT और OnePlus Nord 2 जैसे स्मार्टफोन में एयरटेल की 5G सर्विस का सपोर्ट पाने के लिए कंपनी द्वारा भेजा गया सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा.