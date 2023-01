इस Facebook ग्रुप में महिलाएं बताती हैं 'डर्टी सीक्रेट', पुरुषों को करती हैं रिव्यू

दरअसल, UK और US में काफी लोग ऑनलाइन डेटिंग में एक्टिव रहते हैं. ऐसे में महिलाओं ने यहां फेसबुक पर Are We Dating The Same Guy नाम का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया है. इस सीक्रेट फेसबुक ग्रुप में महिलाएं पुरुषों को लेकर रिव्यू शेयर करती हैं. Dazed की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पहले ग्रुप की शुरुआत न्यू यॉर्क में पिछले साल मार्च में हुई थी. इसके दो महीने बाद लंदन में ऐसा ही ग्रुप शुरू हुआ.