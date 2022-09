WhatsApp पर कुछ यूज़र्स के लिए आ गया Online स्टेटस छुपाने वाला फीचर, ऐसे करें चेक

बता दें कि आप वॉट्सऐप पर अपने ऑनलाइन स्टेटस को सिर्फ उन लोगों के लिए छिपा सकते हैं जो ‘same as last seen’ को सेलेक्ट करके आपका last seen नहीं देख सकते हैं. अगर आपका कोई last seen नहीं देख सकतो तो वह ये भी नहीं देख पाएंगे कि वह वॉट्सऐप पर कब एक्टिव था.