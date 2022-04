WhatsApp पर जल्द आएगा नया अपडेट! बिना सेव किए गए नंबर से चैटिंग करना होगा आसान, जानें कैसे

उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने आपको चैट में +91 फोन नंबर भेजा है, तो अगर ये नंबर वॉट्सऐप पर है तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे पहला Chat with +91, Dial +91 और तीसरा Add to contacts का ऑप्शन मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ अगर ये नंबर वॉट्सऐप पर नहीं है तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा,- Dial +91 और Add to Contacts मिलेगा.