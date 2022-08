WhatsApp पर बदल जाएगा Status देखने का तरीका, इन यूज़र्स के लिए जारी हुआ नया फीचर

WABetaInfo द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए यूज़र्स को सिर्फ कुछ ही सेकेंड मिलेंगे. साथ ही ये सिर्फ वन-इन-वन चैट में ‘delete for me’ के लिए काम करेगा. ये delete for everyone के लिए नहीं है.