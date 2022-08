WhatsApp पर जल्द आएंगे ये 5 ज़बरदसत फीचर्स! बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज़

Admin Delete for Everyone: WABetInfo की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp अपने यूज़र इंटरफेस को बढ़ाने के लिए कई फीचर्स पर काम कर रहा है. ऐप अब एक ऐसा फीचर लॉन्च कर रही है, जिसमें ग्रुप एडमिन मैसेज को ‘डिलिटी फॉर ऑल’ (Delete for Everyone) बटन मिलेगा. मतलब ये कि ग्रुप में भेजे गए किसी भी मैसेज को एडमिन डिलीट कर सकता है और फिर वो मैसेज किसी को भी नहीं दिखेगा.