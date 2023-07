Home / Photo Gallery / uttar-pradesh / top 5 best tourist places in city of nawabs rumi darwaza bara imambara british residency m ...

मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं... इन 5 जगह नहीं घूमे तो समझो कुछ नहीं देखा, ट्रिप बन जाएगी यादगार

Best Places to Visit in Lucknow: मुस्कुराइए आप लखनऊ में है... उत्तर प्रदेश की राजधानी अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत के लिए प्रसिद्ध है. यह शहर नवाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है. जहां तहजीब, अदाब, शायरी और भोजन की महक हर तरफ फैली हुई है. जबकि यहां के पांच टूरिस्‍ट प्‍लेस खासे मशहूर हैं. ( रिपोर्ट-ऋषभ चौरसिया)

01 बड़ा इमामबाड़ा: बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की प्रमुख पर्यटन स्थल है. इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में करवाया था. इसकी विशालता और भव्यता आपको आश्चर्यचकित कर देगी. इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें एक भूलभुलैया है. जिसमें कई गलियां और रास्ते हैं. यहां अक्‍सर लोग भटक जाते हैं. बड़ा इमामबाड़ा से शहर का शानदार नजारा देखा जा सकता है.

02 रूमी दरवाजा: यह 60 फीट ऊंचा दरवाजा लखनऊ की पहचान है. इसे नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था. इसकी संरचना तुर्की शैली में की गई है और यह लखनऊ की संस्कृति का प्रतीक है. रूमी दरवाजा की रात्रि में रोशनी देखना एक अद्वितीय अनुभव होता है.

03 छोटा इमामबाड़ा: इसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है. इसकी सजावट और शिल्पकला आपको मोहित कर देगी. इसके अंदर एक झील, मस्जिद और एक बाग है. इसकी दीवारों पर मोजेक ग्लास का काम और छत पर चांदी का काम देखने योग्य है.

04 हजरतगंज: यह शहर का एक ऐसा हिस्सा है जो लखनऊ के लोगों के दिलों में खास जगह रखता है. यह लखनऊ आने वाले पर्यटकों को भी खूब पसंद आता है. हजरतगंज की शाम अपनी खूबसूरती और विविधता के कारण लोगों को बहुत भाती है. शाम के समय यहां की सड़कों पर चलते हुए आपको विदेश में घूमने जैसा एहसास होता है. विक्टोरियन शैली की इमारतें और ऐतिहासिक स्मारक शहर की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं.