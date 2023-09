Home / Photo Gallery / uttar-pradesh / top 5 best tourist places to visit in lucknow in 1 day read travel tips

Lucknow Travel Tips: लखनऊ आएं तो जरूर घूमें ये 5 जगह, इनको नहीं देखे तो क्‍या देखा?

Best Tourist Places to visit in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी संस्कृति, इतिहास और अतुल्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है. यहां के कई पर्यटन स्थल बहुत मशहूर हैं, जहां देश-विदेश के पयर्टक आते हैं. (रिपोर्ट:ऋषभ चौरसिया)

01 बड़ा इमामबाड़ा हुसैनाबाद: यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है.यह एक मुगलकालीन इमामबाड़ा है और इसे नवाब असफ उद्दौला ने बनवाया था. इसकी वास्तुकला में मुगलकालीन और अवधी शैली का मिश्रण है. यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है. जबकि हुसैनाबाद स्थित बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है.

02 छतर मंजिल: छतर मंजिल लखनऊ शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. यह एक मुगलकालीन महल है और इसे नवाब वजीरी मेहमान ने बनवाया था. इसकी विशेषता छतरों की आकारदार छत है. इसके कारण इसे छतर मंजिल कहा जाता है.

03 पिक्चर गैलरी: हुसैनाबाद इमामबाड़े के पास एक पिक्चर गैलरी है, जो कि 19वीं शताब्दी में बनी थी. यह गैलरी लखनऊ के नवाबों की तस्वीरें दिखाती है. इसके साथ यह लखनऊ अतीत की याद दिलाती है, जब यहां नवाबों का डंका बजता था. यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है.

04 मोती महल लखनऊ की गोमती नदी की सीमा पर स्थित तीन इमारतों में से प्रमुख है. इसे सआदत अली खां ने बनवाया था.यह इमारत नवाबों के लिए बनवाई गई थी, ताकि वे उड़ते पक्षियों को देख सकें. यह इमारत लखनऊ की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करती है.