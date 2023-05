PHOTOS: 'जन्नत' से कम नहीं है बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर, छुट्टियों में इन 8 जगहों पर बिताएं खूबसूरत पल

Best Places to Visit in Bageshwar:उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी जिला बागेश्वर पवित्र सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है. इस नगर का संबंध भगवान शिव से है. पुराणों के अनुसार, यह नगर महादेव के कहने पर उनके गण चंडीस द्वारा बसाया गया था. यह पूर्व और पश्चिम में भीलेश्वर और निलेश्वर पहाड़ों से, तो उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्नि कुंड से घिरा हुआ है. बाबा बागनाथ की नगरी का महान धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है. जबकि इस शहर में छुट्टियां बिताने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट हैं. (रिपोर्ट- सुष्मिता थापा)

01 बागेश्वर. देवभूमि उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट हैं. गढ़वाल से लेकर कुमाऊं में नेपाल बॉर्डर तक या मसूरी से नैनीताल तक, उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह हैं, जो पर्यटन के लिए खूब मशहूर हैं. आज हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जो कि पर्यटकों के लिए घूमने का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इन गर्मियों की छुट्टियों में आप कई जगहों पर अपना वीकेंड मना सकते हैं और कम बजट में काफी कुछ एक्सपलोर कर सकते हैं. यही नहीं, धार्मिक स्थानों से लेकर ट्रैकिंग, पहाड़ की वादियों और स्वस्थ पर्यावरण का लुत्फ उठा सकते हैं. तो आइए आपको बताते हैं इस गर्मी की छुट्टियों में आप उत्तराखंड के बागेश्वर में कहां-कहां घूमने आ सकते हैं. बागेश्वर जाने के लिए हवाई मार्ग के लिये निकटतम एयरपोर्ट देहरादून या फिर पंतनगर है. रेल मार्ग के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन सबसे करीब है और सड़क मार्ग में से किसी का भी चयन कर सकते हैं. हल्द्वानी-काठगोदाम से होते हुए भीमताल, भवाली, कैंची, अल्मोड़ा, ताकुला से पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारते हुए फिर सीधे बागेश्वर पहुंच सकते हैं.

02 कौसानी: बागेश्वर के कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था. वास्तव में यह हिल स्टेशन स्वर्ग के समान है, जो आपको शहरी जीवन की नीरसता से दूर ले जाता है. हिमालय की गोद में बसा कौसानी जैव विविधता से संपन्न है. चाय बागानों का यह हिल स्टेशन हलचल से दूर एक शांत जगह है. कौसानी हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों जैसे नंदा देव और पंचाचूली के प्राकृतिक नजारों के लिए काफी मशहूर है. इस शांत वातावरण में आप यहां रहकर मेडिटेशन और योग आदि कर सकते हैं.

03 पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक: बागेश्वर के कपकोट तहसील के विश्व प्रसिद्ध ट्रेकिंग रूट पिंडारी ग्लेशियर को राज्य सरकार की ओर से ट्रेक ऑफ द ईयर भी घोषित किया हुआ है. इस ग्लेशियर की ऊंचाई 4200 मीटर है. पिंडारी ग्लेशियर लगभग 5 किलोमीटर लम्बी, 6 मीटर ऊंची और 2.5 मीटर चौड़ा है. पिंडारी ग्लेशियर वास्तव में साहसिक ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है.

04 कफनी ग्लेशियर: बागेश्वर के कपकोट में स्थित विश्व प्रसिद्ध कफनी ग्लेशियर बाकी ग्लेशियरों से कम मनोरम नहीं है. बुग्यालों के आंगन में खड़े इस हिमनद की सुंदरता पर चार चांद लगाने के लिए प्रकृति ने जमकर सौंदर्य लुटाया है. जान हथेली पर रखकर वहां पहुंचने वाले पर्यटकों को स्वर्ग की अनुभूति होती है.

05 बैजनाथ मंदिर: यह मंदिर बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में गोमती नदी के किनारे पर स्थित है. यह लगभग 1000 साल पुराना है. मान्यता है कि इस मंदिर को पांडवों ने सिर्फ एक रात में ही बनाया था. यहां पर माता पार्वती की एक आदम कद मूर्ति है, उसी के आगे शिवलिंग बना हुआ है. पर्यटकों के लिए यहां का सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र 12वीं सदी में निर्मित शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर और सूर्य मंदिर है. यह एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां शिव पार्वती की साथ में मूर्ति है और साथ में इनकी पूजा होती है.

06 बागनाथ मंदिर : कुमाऊं की काशी बागेश्वर का लोकप्रिय मंदिर बागनाथ मंदिर है. भगवान शिव का बागनाथ मंदिर बागेश्वर नगर में स्थित है. इस मंदिर का निर्माण चंद वंशीय राजा लक्ष्मी चंद ने 1450 ईसवी में करवाया था. यह मंदिर बागेश्वर के प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक है. मानस खंड पुराणों के अनुसार, भगवान शिव ने इसी स्थान पर बाघ रूप में अवतरित हुए थे. बागनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है. यहां मान्यता है कि शिव की आराधना करने से मन चाहा जीवन साथी मिलता है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है. दूर दूर से लोग मनौती मांगने यहां पहुंचते हैं.

07 कालिका देवी मंदिर: इस कालिका मंदिर की स्थापना दसवीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी. कैलाश यात्रा पर यहां पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य ने लोगों की रक्षा के लिए मां काली के विग्रह की स्थापना पेड़ की जड़ पर की थी, जहां आने जाने वाले कैलाश मानसरोवर यात्री और स्थानीय लोग पूजा करने लगे. उसके बाद इस स्थान पर 1947 में एक मंदिर बना दिया गया. लोक मान्यता के अनुसार, इस क्षेत्र में काल का आतंक था. वह हर साल एक नरबलि लेता था. वह अदृश्य काल जिसका भी नाम लेता, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी. लोग परेशान थे. परेशान लोगों ने शंकराचार्य को आपबीती सुनाई. जगद्गुरु ने स्थानीय लोहारों के हाथों लोहे के 9 कड़ाहे बनवाए. लोक मान्यताओं के अनुसार, उन्होंने अदृश्य काल को सात कड़ाहों के नीचे दबा दिया और इसके ऊपर एक विशाल शिला रख दी. उन्होंने यहां एक पेड़ की जड़ पर मां काली की स्थापना की, तब से काल का खौफ खत्म हो गया.

08 भगवती देवी मंदिर: कपकोट के दूरस्थ गांव बदियाकोट के विख्यात भगवती मंदिर दर्शनार्थियों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है. बदियाकोट का भगवती मंदिर कुमाऊं का अकेला ऐसा मंदिर है, जहां मां भगवती के साथ तिब्बतियों के हूण देवता और लाटू देवता की पूजा होती है. हाल में स्थानीय जनसहयोग से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है. नवरात्रों में मंदिर में यज्ञ, हवन के पश्चात विधिविधान से पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यताओं के अनुसार, निशुंभ राक्षस का वध बदियाकोट में ही हुआ था. बदियाकोट में मां ने कन्या के रुप में दर्शन दिए थे. कहा जाता है कि मां भगवती ने निशुंभ नामक दैत्य का वध इसी मंदिर के पास किया था. जबकि शुंभ दैत्य का वध सुमगढ़ नामक स्थान पर किया था. इसी कारण बाद में इसे सुमगढ़ कहा जाने लगा. दैत्यों का वध करने के कारण ही इसे पुराणों में वध कोट के नाम से वर्णित किया जाता है. इसी कारण इस क्षेत्र को बदियाकोट कहा जाता है.