गर्मी की छुट्टियों में बना रहे हैं घूमने का प्लान? आपको देहरादून की ये बेस्‍ट डेस्टिनेशन कर देंगी 'कूल'

Best Places to Visit in Dehradun: गर्मियां शुरू होने के साथ देश भर में पारा चढ़ने लगा है. ऐसे में लोग ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं. वहीं, जब खूबसूरती और बेहतरीन मौसम की बात आती है, तो देहरादून किसी से कम नहीं हैं. देहरादून के कई हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, जो कि आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं. ( रिपोर्ट: हिना आज़मी)

01 मालदेवता : हरी वादियां, कलकल बहते झरने और चारों और गगन चूमने वाले ऊंचे- ऊंचे पहाड़ों के बीच अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप देहरादून के मालदेवता आ सकते हैं. यह देहरादून शहर के करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर क्षेत्र में है. इस जगह आप निजी वाहन के अलावा बस और ऑटो से जा सकते हैं. यही नहीं, बर्ड वाचिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए भी यह बेहतरीन लोकेशन है. इसके अलावा एडवेंचर और गेम्स का शौक रखने वाले लोगों को यहां पैराग्लाइडिंग भी करवाई जाती है. जबकि ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी मालदेवता आप जा सकते हैं.

02 मसूरी: देहरादून के दुनियाभर में मशहूर पर्यटन स्थल के बारे में अगर बात की जाए और पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है. ब्रिटिश काल से ही मसूरी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रहा है, जहां अंग्रेज भी अपने फुर्सत के पलों को बिताना चाहते थे. कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन जैसे कई पर्यटन स्थलों का लुत्फ आप मसूरी पहुंचकर उठा सकते हैं.

03 गन हिल पॉइंट : समुद्र तल से तकरीबन 6960 फीट की ऊंचाई पर यह मसूरी में ही स्थित है. गन हिल पॉइंट पर जाकर आपको हिमालय की ऊंची चोटियां, मसूरी शहर के खूबसूरत नजारे और चारों ओर हरे भरे ऊंचे बहुसंख्य पेड़ों को देखकर लगता है जैसे कि आप जंगल में बने एक विशाल महल की छत पर खड़े हों. बताया जाता है कि इस जगह का नाम गन हिल इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश शासक अपनी महारानी के साथ दोपहर 12 घूमने निकला करते थे. वह नहीं चाहते थे कि उनकी महारानी को कोई स्थानीय देखे. इस वजह से वह 12 गोले दागते थे. गन हिल पॉइंट पर आपको कई रेस्टोरेंट, होटल और हांटेड हाउस देखने के लिए मिल जाएंगे. इसके अलावा इस जगह शॉपिंग भी कर सकते हैं.

04 चकराता: जो नेचर लवर ट्रैकिंग का शौक रखते हैं वह चकराता आ सकते हैं. गर्मियों के दिनों में सदाबहार वनों के बीच पैदल सफर, चह चहाते पक्षियों के स्वर, कहीं तेज पानी का बहता झरना, कहीं गहरी खाई और पहाड़ियों के बीच बने दर्रे देखने को मिलेंगे. आपको चकराता में प्रकृति के अलावा महाभारत काल की कई निशानियां देखने को मिलेंगी. इसी के साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाली जौनसार बावर की संस्कृति भी आप देख पाएंगे. वहीं, शिखर फॉल, महासू देवता मंदिर, देववन, टाइगर फॉल, लाखामंडल जैसे कई पर्यटन स्थलों के दीदार करने का मौका मिल जाएगा.

05 धनोल्टी: पहाड़ों की हसीन वादियां देखने के लिए आप धनोल्टी जा सकते हैं. यह मसूरी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. समुद्र तल से 2286 मीटर ऊंचाई पर स्थित धनोल्टी में सर्दियों के मौसम में बर्फ की सफेद चादर नजर आती है, तो गर्मियों में चारों ओर हरियाली ही नजर आती हैं. गर्मियों के मौसम में यह हिल स्टेशन लोगों को काफी पसंद आता है. अगर आप धनोल्टी आते हैं तो आप सोलवीं शताब्दी में बनवाया गया देवगढ़ का भव्य महल भी देख सकते हैं. इसके अलावा यहां इको पार्क धनोल्टी, सुरकंडा देवी मंदिर, जैन मंदिर और दशावतार मंदिर भी देख सकते हैं, जिसे गुप्त साम्राज्य के दौरान गुप्त वंश ने भगवान विष्णु को समर्पित करके बनवाया था.