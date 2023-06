PHOTOS: ताइवान पर फिर चीन-अमेरिका में तकरार, चीनी जंगी पोत ने मारा US डेस्ट्रॉयर को खतरनाक 'कट' और फिर...

Chinese Warship Almost Collides with US Vessel: ताइवान की खाड़ी में एक चीनी युद्धपोत 'खतरनाक तरीके' से एक अमेरिकी डेस्ट्रॉयर से केवल 150 गज (137 मीटर) के भीतर की दूरी तक चला आया. अमेरिकी नेवी के अधिकारियों ने कहा चीन ने अमेरिका को 'जानबूझकर खतरे को भड़काने' के लिए ऐसा किया. जबकि चीन भी अमेरिका पर भी ठीक ऐसा ही आरोप मढ़ता है. अमेरिकी और कनाडा की नौसेना शनिवार को ताइवान जलडमरूमध्य में एक संयुक्त अभ्यास कर रहीं थीं, जो ताइवान और मुख्य चीन को अलग करता है. यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड ने एक बयान में कहा कि चीनी युद्धपोत अमेरिका के गाइडेड-मिसाइल डेस्टॉयर चुंग-हून के सामने कट मार कर निकल गया. जिसे टकराव से बचने के लिए धीमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

01 चीन ने संवेदनशील ताइवान जलडमरूमध्य में कनाडा की नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास करने के लिए अमेरिका पर जानबूझकर जोखिम को भड़काने का आरोप लगाया है.

02 उधर यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड ने कहा कि उसका डेस्ट्रॉयर चुंग-हून और कनाडा का मॉन्ट्रियल पोत ताइवान स्ट्रीट में नियमित अभ्यास कर रहे थे, तभी चीनी जहाज अमेरिकी पोत के सामने कट मारकर निकल गया.

03 अमेरिकी कमांड ने कहा कि चीनी जहाज की 'करीबी दूरी' केवल 150 गज थी और इसके काम ने अंतरराष्ट्रीय जल में सुरक्षित समुद्री यातायात के नियमों का उल्लंघन किया.

04 कनाडाई वेबसाइट ग्लोबल न्यूज द्वारा प्रसारित वीडियो फुटेज में जहाजों के बीच करीबी मुठभेड़ दिखाई गई. बहरहाल वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने इस मामले में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.