PHOTOS: अमेरिका में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी, CDC ने दी चेतावनी

Covid In US: अमेरिका (US News) में कोरोना (Covid-19) ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने चेतावनी दी कि अमेरिका में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ रही है. आंकड़ों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है. जो दिसंबर 2022 के बाद से सबसे तेज वृद्धि है. (सभी फाइल फोटो Reuters)

01 आंकड़ों में पता चला कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में 7,100 से अधिक कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 6,444 था. जबकि कोविड से संबंधित आपातकालीन कक्ष में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

02 21 जुलाई तक लगभग 0.73% लोग कोरोना के कारण अस्पताल आए. जबकि एक महीने पहले यह आंकड़ा 0.49% था. अटलांटा में सीडीसी के कोविड घटना प्रबंधक डॉ. ब्रेंडन जैक्सन ने NPR को बताया, 'लगभग छह-सात महीने की लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर वृद्धि देखी जा रही है.'

03 उन्होंने कहा,'हमने पिछले कई हफ्तों से आंकड़ों को ऊपर जाते देखा है. और इस सप्ताह, लंबे समय में पहली बार, हमने अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी वृद्धि देखी है. इसकी वजह देर से गर्मियों की लहर की शुरुआत हो सकती है.' उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिणपूर्व में मामलों में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण रही है.

04 उन्होंने कहा, अधिक चिंता की बात एशिया में उभर रहे म्यूटाजेनिक सबवेरिएंट है. लेकिन अमेरिका में ज्यादातर लोगों के लिए इन शुरुआती संकेतों का ज्यादा मतलब नहीं है. CDC की प्रवक्ता कैथलीन कॉनली ने कहा, 'कोविड-19 गतिविधि के शुरुआती संकेतक (आपातकालीन विभाग के दौरे, सकारात्मकता और अपशिष्ट जल स्तर का परीक्षण) पिछले सप्ताह अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि से पहले थे.'

05 लेकिन, अमेरिका में कोविड की दर अभी भी 'ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब' है, उन्होंने कहा, देश में कुल संक्रमण से संबंधित मौतों में गिरावट आ रही है और सीडीसी द्वारा ट्रैक रखना शुरू करने के बाद से यह सबसे कम दर पर है.