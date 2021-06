संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम स्वास्थ्य के लिए योगा (Yoga for Well Being) रखी है. कोरोना के कारण आजकल हमारा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खतरे में है. इसलिए इस साल भी घर पर रहकर ही योगा के अभ्यास से स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के प्रति जागरुकता फैलाई जा रही है.