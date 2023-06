Home / Photo Gallery / world / pm modi us visit know lotte new york palace hotel where pm modi is staying cost and everyt ...

PHOTOS: न्यूयॉर्क का वह होटल, जहां ठहरे हुए हैं PM मोदी, आलीशान इतना कि पूछो मत, किराया पता है?

PM Modi In US: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुप्रतीक्षित राजकीय यात्रा (PM Modi US Visit) के लिए मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंच गए. उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. प्रधानमंत्री मैडिसन एवेन्यू पर लोटे न्यूयॉर्क पैलेस (The Lotte New York Palace) में ठहरे हुए हैं. जो सेंट्रल पार्क से लगभग 10-12 मिनट की दूरी पर है. पीएम मोदी इससे पहले साल 2019 और साल 2014 में अपनी न्यूयॉर्क यात्राओं के दौरान इसी होटल में रुके थे. (सभी फोटो lottenypalace.com)

01 इस पांच सितारा होटल में 733 अतिथि कमरे हैं. यह अपने यहां टावर्स पेंटहाउस सुइट और शाही सुइट्स भी प्रदान करता है. न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित होटलों में से एक किंग साइज बेड के लिए हर रात का किराया करीब 48,000 रुपये है.

02 होटल की वेबसाइट के अनुसार रूम का किराया उसके साइज और सुविधा पर निर्भर करता है. इसके शानदार टावर्स पेंटहाउस सुइट के लिए प्रति रात लगभग 12.15 लाख रुपये तक का किराया है.

03 बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर हैं. बाइडन 22 जून को राजकीय रात्रिभोज में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे. इसी दिन पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार ऐसा करने जा रहे हैं.

04 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वार्षिक स्मरणोत्सव के रूप में चिह्नित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित किए जाने के नौ साल बाद, भारतीय नेता पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस दिन के ऐतिहासिक स्मरणोत्सव में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे.

05 न्यूयॉर्क से मोदी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे जहां वह राष्ट्रपति बाइडन के साथ वार्ता करेंगे. पीएम मोदी ने कहा है कि वह कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपति बाइडन और प्रथम महिला के साथ राजकीय भोज में शामिल होंगे.

06 मोदी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने हमेशा भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत द्विदलीय समर्थन प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वह कांग्रेस के नेतृत्व के निमंत्रण पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे.

07 उन्होंने कहा, 'मजबूत लोगों से लोगों के संबंध हमारे देशों के बीच विश्वास विकसित करने में सहायक रहे हैं. मैं जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदाय से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे सर्वोत्तम समाज का प्रतिनिधित्व करता है.'