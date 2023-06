Home / Photo Gallery / world / worlds most expensive cities for expats in 2023 full list new york hong kong

PHOTOS: सबसे महंगा है यह शहर! रहने के लिए जमीन-जायदाद सब बेचना पड़ जाएगा... जानें लिस्ट में और कौन-कौन

Most Expensive City to Live: एक नए अध्ययन के अनुसार, न्यूयॉर्क (New York) ने प्रवासी के रूप में रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में हांगकांग (Hong Kong) को पीछे छोड़ दिया है. जबकि आसमान छूते किराए के कारण सिंगापुर शीर्ष पांच में जगह नहीं बना पाया है. साल 2023 के लिए ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग (International Cost of Living Ranking) में न्यूयॉर्क को शीर्ष पर रहने के कारणों के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ती आवास लागत का हवाला दिया गया. (सभी फोटो Reuters)

01 इस लिस्ट में जिनेवा और लंदन तीसरे और चौथे स्थान पर रहे. वहीं सिंगापुर पिछले साल 13वें स्थान से चढ़कर पहली बार शीर्ष पांच में पहुंचा. यह कदम एशियाई शहरों के बीच रैंकिंग में गिरावट की एक सामान्य प्रवृत्ति को कम करता है. आंशिक रूप से अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष मुद्रास्फीति की कम दरों के लिए जिम्मेदार है.

02 ईसीए इंटरनेशनल के एशिया के क्षेत्रीय निदेशक ली क्वान ने कहा, दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय केंद्र का उदय आवास लागत में बड़ी वृद्धि के कारण था. किराये के घरों की बढ़ी हुई मांग, क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों की तुलना में आंशिक रूप से कोविड-19 प्रतिबंधों में पहले की छूट से संचालित, आवास की आपूर्ति में इसी वृद्धि से मेल नहीं खाती थी.

03 रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की आर्थिक नीतियों द्वारा प्रेरित कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, वर्ष का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन कर उभरने वाला इस्तांबुल था. जो 95 पायदान चढ़कर 108वें स्थान पर पहुंच गया. वहीं रूसी प्रवासियों की आमद से दुबई का किराया लगभग एक तिहाई बढ़ गया, जिससे शहर 12वें स्थान पर पहुंच गया.

04 जबकि अधिकांश यूरोपीय शहरों की रैंकिंग में वृद्धि हुई. नार्वे और स्वीडिश शहर कमजोर मुद्राओं की वजह से गिर गए और फ्रांसीसी शहर यूरोपीय संघ के साथियों की तुलना में कम मुद्रास्फीति दर के कारण फिसल गए. इसके अलावा अन्य देशों की तुलना में कमजोर मुद्रा और कम मुद्रास्फीति दर के प्रभाव के कारण चीनी शहर रैंकिंग में गिर गए.

05 वहीं सभी अमेरिकी शहरों के लिए रैंकिंग मजबूत डॉलर और उच्च मुद्रास्फीति के कारण ऊपर पहुंची है. सैन फ्रांसिस्को ने भी शीर्ष 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है. ईसीए इंटरनेशनल ने दुनिया भर के 120 देशों और क्षेत्रों में 207 शहरों को रैंक करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की लागत का विश्लेषण किया है. जो आमतौर पर प्रवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में किराये की लागत में शामिल है.