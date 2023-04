Home / Photo Gallery / world / haunted the baker hotel in texas us has people claim actual ghost encounters paranormal ac ...

PHOTOS: करोड़ों का आलीशान 'भूतिया होटल', खंडहर हो गए 450 कमरे, जब लोगों का हुआ भूत से सामना

मौत के बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता. अक्सर आफटर लाइफ के बारे में बात की जाती है, मगर आज तक इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. यह बातें सिर्फ किताबों और किस्से-कहानियों कर सीमित है. माना जाता है कि दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जहां लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करने का दावा किया है. भयानक शोर, किसी की मौजूदगी का एहसास, जैसी कई कहानियां आपने सुनी होंगी. हालांकि साइंस ने ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता. कुछ ऐसा ही दावा अमेरिका के टेक्सास के The Baker Hotel होटल के लिए भी कहा जाता है. (All Images Credit- The New York Times)

01 क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि अमेरिका के टेक्सास में एक असल का हॉन्टेड होटल है. लोगों ने दावा किया है कि कई बार यहां किसी ने खरोंचा भी है. बेकर होटल 1926 में 1.2 मिलियन की लागत से बनाया गया था. साल 1929 में इसे खोला गया था.

02 'दे बेकर होटल' को लोग भूतिया कहते हैं. इसे फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 1926 में इस होटल को बनाया गया था. बताया जाता है कि इस होटल में 450 कमरे हैं, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं.

03 माना जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 'दे बेकर होटल' सेना का हेड क्वार्टर हुआ करता था. 1963 में फिर से इस होटल को खोला गया, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और दोबारा बंद हो गया.

04 अफवाहों है कि मानसिक बीमारी से पीड़ित एक महिला ने यहां मौजूद खनिज युक्त पानी पीया और बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई. यह होटल अपने समय में लोगों के बीच काफी हिट था.

05 हालांकि, 1932 के स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान इस होटल को बचाया नहीं जा सका. मालिक भी बदल गया. फर विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसके कारण आखिरकार संपत्ति को बंद करना पड़ा.