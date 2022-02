Photos: वर्ल्ड वार-1 की इन तस्वीरों से समझें युद्ध की तबाही, क्यों दुनिया कर रही है शांति की अपील

इन तस्वीरों को फोटग्राफर जेम्स फ्रांसिस हर्ले (James Francis Hurley) ने साल 1917 में अपने कैमरे में कैद किया था. वे इस युद्ध में मानद कप्तान के तौर पर पश्चिम मोर्चे पर ऑस्ट्रेलियाई सेना में शामिल हुए थे. ये तस्वीरें न्यू साउथ वेल्स के स्टेट लाइब्रेरी (State Library Of New South Wales) में सुरक्षित हैं. उन्होंने तस्वीरों के साथ अपनी डायरी में युद्ध की भयावहता का जिक्र भी किया था. (फोटो आभार- FRANK HURLEY/STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES)