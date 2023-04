Home / Photo Gallery / world / us navy put cameras on dolphins for research found beautiful footage see pics

PHOTOS: US नेवी ने जब डॉल्फिन पर लगाया कैमरा, कैप्चर हुआ हैरान करने वाला नजारा, फोटो देख आप भी कहेंगे गजब

Cameras on Dolphins: समुद्र के अंदर की दुनिया काफी अलग होती है. इसके बारे में जानना, पढ़ना और समझना लोगों को काफी रोमांचित करता है. वैज्ञानिक भी इस दुनिया पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं. वैज्ञानिक अक्सर समुद्री जीवों के खान-पान, उनके रहन-सहन, व्यवहार, संचार करने के तरीकों आदी पर रिसर्च करते रहते हैं. रिसर्च के लिए ही अमेरिका नौसेना (US Navy) ने पिछले साल डॉल्फिंस (GoPro Cameras on Dolphins) पर कैमरे लगाए थे. इसके बाद कैमरों ने जो नजारा कैप्चर किया है वह शानदार है.

01 अमेरिकी नौसेना (US Navy) ने समुद्र के कुछ असाधारण दृश्यों को कैप्चर करने के लिए डॉल्फिन पर कुछ GoPro कैमरे (GoPro Cameras on Dolphins) लगाकर उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया था. इन कैमरों में कुछ शानदार दृश्य कैप्चर हुए. (फोटो Ridgway et al., PLOS ONE)

02 वैसे तो डॉल्फिन समुद्री जीवों में काफी लोकप्रिय और मिलनसार प्राणी होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है. जैसे कि वह आम तौर पर खाना कैसे खाती हैं. वैज्ञानिकों को इनके खाना खाने से जुड़े दो ही तरीके पता हैं. लेकिन डॉल्फिन पर लगाए कैमरे से प्राप्त फुटेज से बहुत कुछ नया पता चला है. (फोटो Ridgway et al., PLOS ONE)

03 कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए मनमोहक दृश्य को देखकर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. कैमरे में इस तरह के नजारे कैद हुए जो आज तक किसी ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा. यहां तक कि मछलियों का पीछा करना और उसे खा जाना. (फोटो Ridgway et al., PLOS ONE)

04 सबसे हैरान और दिलचस्प नजारा डॉल्फिन का जहरीले सांप का पीछा करना था. उछल-कूद करने वाले डॉल्फिन ने जहरीले सांप को खा लिया. वैज्ञानिक इन दृश्यों को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि जहरीले सांपों को खाना डॉल्फिन के लिए खतरनाक हो सकता है. (फोटो Ridgway et al., PLOS ONE)