PHOTOS: रहने के लिए सबसे खराब है इस देश की राजधानी! एक दशक की लड़ाई ने सब कुछ बदल डाला...

Damascus the least liveable city in the world: हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ने एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट के मुताबिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल ऐसे शहरों की लिस्ट जारी करतr है जहां रहना अलग-अलग अनुभव देता है. लेकिन इस लिस्ट में ऐसे शहर भी शामिल हैं जो रहने के हिसाब से सबसे खराब हैं. (सभी फोटो Reuters)

01 173 शहरों की लिस्ट में दमिश्क (Damascus) का भी नाम है. सीरिया (Syrian Civil War) का यह शहर बीते 10 सालों से लिस्ट में बना हुआ है. लेकिन इसमें कोई अच्छाई नहीं है. इस लिस्ट में यह अपनी खराब वजहों से बना हुआ है. इंडेक्स के अनुसार यहां रह रहे लोग लगातार नरक झेल रहे हैं.

02 दमिश्क की बदहाली में सीरियाई क्रांति का बड़ा हाथ रहा, जो वैसे तो देश की तरक्की के लिए हुई थी, लेकिन जिसने देश में सब कुछ तहस-नहस कर दिया. साल 2011 में देश में महंगाई, बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी थी. उस समय देश की सत्ता पर राष्ट्रपति बशर अल-असद काबिज थे.

03 राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गया. असद ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया. इसके बाद फिर क्या था सरकार और जनता एक-दूसरे का खून बहाने लगे.

04 यह दौर सीरिया की अस्थिरता का दौर था. इस दौरान देश में चरमपंथी ताकत खूब फली फूली. फिर इस्लामिक स्टेट के तौर पर जेहादी ग्रुप आए और दश्मिक से लेकर पूरे देश में फैल गए. इसके बाद कथित तौर पर इसे कुचलने के लिए अमेरिका ने सेना भेजी.

05 फिर देश में हवाई हमले होने लगे जो केवल मिलिटेंट के इलाकों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि चारों तरफ गोलाबारी का दौर शुरू हो गया. सीरियाई राष्ट्रपति की मदद के लिए रूस की सेना भी वहां थी. रूस की सेना सरकार की सहायता के नाम पर आम लोगों में खौफ पैदा करने लगी. शांति के नाम पर जो अफरातफरी मचाई गई वह दश्मिक के साथ-साथ पूरे देश में अब तक कायम है.