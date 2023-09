Home / Photo Gallery / world / paul alexander or polio paul is in iron lung machine since 70 year now guinness world reco ...

70 सालों से लोहे की मशीन में बंद है शख्स, पोलियो को मात दे बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, भावुक कर देगी कहानी

1946 में जन्में 77 साल के पॉल अलेक्जेंडर, पोलियो पॉल के नाम से भी जाने जाते हैं. 6 साल की उम्र में पोलियो के शिकार हो गए थे. उसी समय उन्हें 600 पाउंड (272 किलोग्राम) के लोहे के मशीन में कैद हैं. सात दशक तक मशीन में समय गुजारने के बाद इसी साल मार्च में उन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक में आयरन लंग में सबसे लंबे समय तक रहने वाला मरीज घोषित किया है. मशीन में बंद रहने के बावजूद उन्होंने थ्री मिनट्स फॉर अ डॉग: माय लाइफ इन एन आयरन लंग (Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung) नाम की किताब लिख डाली है. आइए जानते हैं पोलियो से पीड़ित दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक जीवित शख्स के बारे में.

01 पॉल अलेक्जेंडर का जन्म साल 1946 में हुआ था. जब 6 साल के थे तब साल 1952 में अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा पोलियो आउटब्रेक हुआ था. बीमारी के फैलने की वजह से 58,000 लोग पीड़ित हो गए थे.

02 इसी दौरान पॉल भी पोलियो से ग्रसित हो गए थे. गर्दन के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और कुछ समय के उन्हें समय के बाद उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी. उसी साल पॉल को आयरन लंग में बंद कर दिया गया था. बाद में ये मशीने बनाना बंद हो गईं थी.

03 साल 1979 में अमेरिका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था. लेकिन पॉल के लिए देर हो चुकी थी. उन पर वैक्सीन का कोई असर नहीं हुआ. वे मशीन में ही कैद रहे.

04 पोलियन, या पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोवायरस एक विकलांग करने वाली और जीवन-घातक बीमारी है. यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है. व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को संक्रमित भी कर सकता है, जिससे व्यक्ति को लकवा मार सकता है. पॉल भी इसी तरह से प्रभावित हो गए.

05 जिस मशीन में पिछले सात दशकों से पॉल कैद हैं उसका निर्माण साल 1928 में हुआ था. 60 के दशक में इन मशीनों का निर्माण बंद हो गया था और नई मशीनें बननी शुरू हो गईं थीं. लेकिन पॉल ने खुद को नई मशीन में शिफ्ट करने से इंकार कर दिया. वो इसे नहीं छोड़ना चाहतेे. उन्होंने मशीन में सांस लेना भी सीख लिया था. इसमें सांस लेने की तकनीक को ‘फ्रॉग ब्रीदिंग’ भी कहा जाता है.

06 इतना कुछ होने बाद भी उन्होंने पढ़ाई की. वकालत की डिग्री हासिल की. उन्होंने किताब भी लिखीं. वह आपने मुंह की मदद से पेंटिंग भी करते हैं.