न्यूजीलैंड में अब अपनी मर्ज़ी से मर सकेंगे लोग, लागू हुआ इच्छा-मृत्यु कानून

हालांकि बहुत से डॉक्टर इसके विरोध में भी उतरे हैं (Why Euthanasia is Not Good). इनका मानना है कि अगर उचित देखभाल की जाए, तो जरूरी नहीं कि मरीज को इच्छा मृत्यु की जरूरत पड़े. लेकिन बहुत से मामलों में ये भी देखा गया है कि देखभाल के बावजूद भी बहुत से लोग ठीक नहीं हुए.