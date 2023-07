Home / Photo Gallery / world / meet russian model ekaterina lisina who has longest legs in the world

PHOTOS: इस हसीना के पास दुनिया की सबसे लंबी टांगें, फोटो देख हो जाएंगे हैरान, जलवे देख लोग हो जाते हैं 'घायल'

The Model with the Longest Legs: आपने दुनिया की कई मॉडल्स के बारे में सुना होगा. कई मॉडल तो इतनी सुंदर होती हैं कि लोग उन्हें देख कर घायल हो जाते हैं. लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली मॉडल को जानते हैं. हम बात कर रहे हैं रूस की एकैटेरियन लिसिना (Ekaterina Lisina) के बारे में, जिनके नाम दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली महिला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है. (सभी फोटो Instagram/@ekaterina_lisina15)

01 एकैटेरियन लिसिना को आधिकारिक तौर पर 'दुनिया की सबसे लंबी टांगों' का खिताब दिया जा चुका है. इसके साथ ही उन्होंने एनबीए के पूर्व महान खिलाड़ी स्कॉटी पिपेन को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है. उनके बेहद लंबे पैरों का मतलब है कि उन्हें अक्सर लोगों से सीटें बदलने के लिए कहना पड़ता है ताकि वह अपने लिए दो सीटें ले सकें.

02 एकैटेरिना की लंबाई 6 फीट 9 इंच है. उनकी बायीं टांग की लंबाई 132.8 सेमी. और दाहिने टांग की लंबाई 132.2 सेमी. है. 29 साल की एकैटेरिना पेशे से एक मॉडल हैं. वह दुनिया की सबसे लंबी मॉडल का खिताब भी जीत चुकी हैं.

03 6 फीट, 9 इंच लंबी एकैटेरियन लिसिना ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं. उन्होंने 2008 ओलंपिक में बास्केटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. हैरान करने वाली वात यह है कि उनके परिवार में लगभग सभी लोग लंबे हैं. उनके भाई की लंबाई 6 फीट, 6 इंच, पिता की लंबाई 6 फीट, 5 इंच और मां की लंबाई 6 फीट, 1 इंच है.

04 लंबी टांगों वाली यह मॉडल अब लॉस एंजिल्स में रहती हैं और उनके प्रभावशाली कद ने उन्हें दुनिया भर में मॉडलिंग का काम हासिल करने में मदद की है. उनका एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम अकाउंट @ekaterina_lisina15 भी है, जिसके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.