वाइन के बेस्ट ब्रांड पर हुई ऐसी बहस, आमने-सामने आ गए ये दोनों देश

शैंपेन (Champagne) को लेकर फ्रांस (France) और रूस (Russia) में बीते कुछ महीनों से विवाद गरमा रहा है. विवाद की जड़ है रूस का नया कानून. इस कानून के तहत रूस चाहता है कि विदेशी शैंपेन (Champagne Best Brand in The World) को स्‍पार्कलिंग वाइन (Sparkling Wine) के नाम से बेचा जाना चाहिए. रूस के इस नए कानून के तहत अब केवल वहां पर बनने वाली 'शैंपेनस्कॉय' (Shampanskoe) को ही शैंपेन कहलाने का अधिकार होगा. इस नए कानून पर रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों ही साइन किए थे. इस विवाद में फ्रांस की सरकार सीधे तौर पर उतर आई है.