US प्रोजेक्ट के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर जमकर बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

. नेपाल की राजधानी काठमांडू (Nepal Protest Against US Aid Grant) में इन दिनों अमेरिका की मदद के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. संसद के पास पुलिस ने रविवार को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े (Rubber Bullets and Tear Gas) और पानी की बौछार की. प्रदर्शनकारी अमेरिका की ओर से फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे, जिसे संसद में पेश किया गया है. पुलिस के साथ झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं.