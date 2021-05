चंद्रग्रहण पर दुनियाभर में देखा गया बड़ा गुलाबी चांद, देखें खूबसूरत तस्‍वीरें Lunar Eclipse: बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रग्रहण हुआ. यह भारत के कुछ हिस्‍सों समेत दुनिया के अन्‍य देशों में देखा गया. इस दौरान गुलाबी रंग का चांद अपने सामान्‍य आकार से बड़ा दिखाई दे रहा था. चंद्रग्रहण को दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में देखा गया. ऐसे में दुनिया भर से इस खूबसूरत चांद की तस्‍वीरें सामने आई हैं. News18 Hindi | May 27, 2021, 8:34 AM IST

1 / 5 बुधवार को ब्राजील में कुछ ऐसा दिखा का चांद. (Pic- AP)

2 / 5 ग्रीस के एथेंस में चंद्रग्रहण का खुबसूरत नजारा. (Pic- AP)

3 / 5 ऑस्‍ट्रेलिया के सिडनी में सुपर ब्‍लड मून के दौरान ली गई चांद की तस्‍वीर. (Pic- AP)

4 / 5 इंडोनेशिया के बाली में लोगों ने चंद्रग्रहण का नजारा देखा. (Pic- AP)

5 / 5 चीन के बीजिंग में भी चंद्रग्रहण देखा गया. (Pic- AP)

First published: May 27, 2021, 8:31 AM IST