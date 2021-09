WHO ने दी राहत भरी खबर, बताया- दुनियाभर में कोरोना के मामलों में आई कमी, जानें और क्या कहा?

WHO ने पूरी दुनिया के लिए राहत भरी खबर दी है. WHO ने बताया कि पिछले सप्ताह पूरी दुनिया भर में कोरोना (Corona) के करीब 40 लाख केस दर्ज किए गए जो पिछले दो महीने से अधिक समय में पहली बड़ी गिरावट है. हाल के सप्ताह में कोविड-19 के 44 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. WHO ने बताया कि साप्ताहिक आंकड़ों की तुलना पिछले हफ्ते से किया जाए तो पूरी दुनिया के सभी क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है. इसके अलावा कोरोना से हो रही मौतों में भी कमी आई है. पिछले सप्ताह कोरोना से लगभग 62,000 लोगों की जान चली गई.