Shark with human-like teeth: ऑस्ट्रेलिया में एक हैरान कर देने वाली खोज हुई है. यहां इंसानों जैसे दांतों वाली खौफनाक शार्क की पाई गई है. इस खोज ने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. इस शार्क का नाम हॉर्नशार्क या हेटेरोडोंटस मार्शलैला [Heterodontus marshallae] रखा गया है. यह शार्क ऑस्ट्रेलिया समुद्री तट पर पानी की सतह से लगभग 75 फीट नीचे पाया गई है.

अनोखा है इस शार्क का शरीर: डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इस शार्क का मुंह काफी डरावना है. उसके मुंह के अंदर इंसानों जैसे दांतों की कई पंक्तियां हैं. यह धरती पर पहले पाए गए किसी भी शार्क जैसा नहीं है. इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन नेशन फिश कलेक्शन द्वारा इस शार्क का एनालिसिस किया गया था.

एएनएफसी मछली बायोलॉजिस्ट हेलेन ओ’नील ने कहा, ‘हेटेरोडोन्टिफोर्मेस के शरीर का आकार अनोखा होता है और उनकी आंखों के ठीक ऊपर क्रेस्ट्स से बने हुए ‘सींग’ होते हैं. यह शार्क ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट पर पाई गई थी.’ हालांकि, इस शार्क के पाए जाने की सटीक लोकेशन को नहीं बताया गया है.

‘शार्क के पास तेज दांतों वाला जबड़ा’

उन्होंने बताया, ‘यह शार्क समुद्र तल में काफी नीचे पाई जाती हैं, जोकि मोलस्क [molluscs] और क्रस्टेशियंस [crustaceans] जैसे जीवों को खाती है. इस शार्क के पास एक छोटा मुंह, जिसमें बहुत ही तेज दांतों वाला जबड़ा है. इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि जो शार्क पाया गया वह मेल है.’

