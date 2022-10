अब कोई नहीं सोएगा भूखा! इस शहर में वेंडिंग मशीन से मुफ्त मिलती है रोटी; देखें वीडियो

दुबई. कोई भूखा न सोए… हर देश की सरकार की ये पहल होती है. दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहां महंगाई के चलते लोगों को एक वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता. संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई का कुछ ऐसा ही हाल है. कहते हैं ये अमीरों का शहर है. यानी अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है फिर ये शहर आपके लिए नहीं है. ऐसे में मजदूर और गरीब वर्ग को एक-एक वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकार ने यहां रोटी के लिए स्मार्ट वेंडिग मशीन लगाई है.

अगर आपको भूख लगी है तो फिर आपको एक बटन को दबाते ही ताज़ी ब्रेड और रोटी मिल जाएगी. ये पहल गरीब परिवारों और मजदूरों को चौबीसों घंटे मुफ्त रोटी उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए है. नई स्मार्ट मशीन डिस्पेंसर को दुबई में कई आउटलेट्स पर रखा गया है, जिसमें अल मिज़हर, अल वारका, मिर्डिफ़, नाद अलशेबा, नद अल हमर, अल क़ौज़ और अल बड़ा शामिल हैं.

🇦🇪’Bread for All’

The UAE has introduced a “Bread for All” initiative in Dubai aimed at providing underprivileged families and workers with free bread through smart vending machines located across the Emirate. pic.twitter.com/qNgc9PvmTd

