EPFO News: रोजगार को लेकर आई अच्छी खबर, जनवरी में ईपीएफओ से जुड़े 15.29 लाख सब्सक्राइबर्स

नई दिल्ली. देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) ने जनवरी 2022 में 15.29 लाख नेट सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं, जो दिसंबर 2021 के 12.60 लाख की तुलना में 21 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है.

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में रविवार को कहा, ‘‘ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल आंकड़े आज, यानी 20 मार्च 2022 को जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक ईपीएफओ ने जनवरी 2022 में शुद्ध आधार पर 15.29 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े. मासिक आधार पर देखें तो दिसंबर 2021 की तुलना में जनवरी 2022 में 2.69 लाख सब्सक्राइबर्स अधिक बनाए गए.’’

#EPFO adds 15.29 lakh net subscribers, around 8.64 lakh new members, during January 2022.

