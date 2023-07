हाइलाइट्स उल्लाल की कुल संपत्ति 2.5 बिलियन डॉलर है. सुंदर पिचाई की कुल संपत्ति 1.31 बिलियन डॉलर है. सत्या नडेला की कुल संपत्ति 420 मिलियन डॉलर है.

नई दिल्ली. भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, सत्या नडेला एक ऐसा नाम है जिनकी सफलता की कहानी सभी को प्रेरित करती है. लेकिन आज हम आपको भारतीय मूल एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने संपत्ति के मामले में बड़े बड़े अरबपतियों को भी पीछे छोड़ दिया है. हम बात कर रहे हैं अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की प्रेसिडेंट और सीईओ जयश्री वी. उल्लाल की. फोर्ब्स के अनुसार, उल्लाल की कुल संपत्ति 2.5 बिलियन डॉलर है. वह फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में शामिल चार महिलाओं में से एक हैं.

भारतीय अमेरिकी जयश्री उल्लाल, इंद्रा नूई, नीरजा सेठी और नेहा नरखेड़े को फोर्ब्स ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड (खुद के दम पर) महिलाओं में नामित किया है. इनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर की है. चारों महिलाओं को अमेरिका के 100 सबसे सफल इंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटिव और एंटरटेनर की सूची में शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ें: 1 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाने में गई थी 290 लोगों की जान, 415 KM लंबी लाइन बिछाने वाले आधे लोग नहीं पहुंचे घर

सुंदर पिचाई, सत्या नडेला की कुल संपत्ति से भी ज्यादा दौलत

CAKnowledge के अनुसार, अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई की कुल संपत्ति 1.31 बिलियन डॉलर है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की कुल संपत्ति 420 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है. इस हिसाब से पिचाई और नडेला की कुल संपत्ति $1.7 बिलियन है, जो जयश्री उल्लाल की संपत्ति से काफी कम है.

2008 से कर रही कंपनी की अगुवाई

जयश्री वी उल्लाल कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ हैं. जयश्री 2008 से इस कंपनी की अगुवाई कर रही हैं. जून 2014 में अरिस्टा नेटवर्क का ऐतिहासिक और सफल IPO लाकर कंपनी को अरबों डॉलर का बिजनेस बनाने का भी श्रेय उल्लाल को जाता है. वह कंपनी से उस समय जुड़ी थीं, जब उसका कोई रेवेन्यू नहीं था और 50 के आसपास ही इम्प्लॉई थे.

जयश्री को मिले कई पुरस्कार

उल्लाल का जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश भारत के शहर दिल्ली में हुई. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सैंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. जयश्री वी उल्लाल 2015 में ईएंडवाई का “Entrepreneur of the Year”, 2018 में Barron का “World’s Best CEOs” और 2019 में Fortune का “Top 20 Business persons” सहित कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं.

Tags: American billionaires, Billionaires, Success Story