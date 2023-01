Career in Cricket: क्रिकेट जगत में बनना चाहते हैं चमकदार सितारा, तो ऐसे चुनें बेस्ट क्रिकेट एकेडमी

हाइलाइट्स क्रिकेट के क्षेत्र में दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं मौजूदा समय में क्रिकेट में कम्पटीशन बहुत है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ अब इस क्षेत्र में लगन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां कड़ी मेहनत से बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है. क्रिकेट में अभ्यास बहुत मायने रखता है ऐसे में इसके अभ्यास पर अधिक जोर दें.

Career in Cricket, How to Become a Cricketer: क्रिकेट आमतौर पर हम सब ने बचपन में खेला होगा या फिर इसे देखा होगा क्योंकि भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध कोई खेल है तो वह क्रिकेट. वहीं अगर बात इस फील्ड में करियर की आ जाये तो हमें बेहतर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, वहीं आज हम आपको इसके बारें में बेहतर तरीके से जानकारी देंगे कि कैसे आप स्टेज बाय स्टेप क्रिकेट जगत में अपना करियर बना सकते हैं.

यह है प्रारंभिक शुरुआत

आपको ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए जहां पढ़ाई के साथ-साथ खेल को भी महत्व दिया जाता हो, ऐसा करने से आपकी प्रारंभिक शुरुआत हो जायेगी. इसी दौरान आप स्कूल की खेल गतिविधियों में भाग लें और स्कूल में मौजूद स्पोर्ट्स टीचर से क्रिकेट की गुर सीखें, वहीं ऐसा करने से आपका क्रिकेट का बेसिक मजबूत हो जायेगा.

क्रिकेट कोचिंग भी है जरूरी, खेल में निखार के लिये करें जॉइन

वहीं आप अगले कदम में किसी क्रिकेट अकादमी में अपना एडमिशन करवाएं, इसके साथ ही वहां यह देखें कि आपकी क्रिकेट अकादमी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध है या नहीं. दूसरी ओर क्रिकेट अकादमी एक नियमित अंतराल पर टूर्नामेंट का आयोजन करती है, जिसमें भाग लेकर आप अपने को निखारे, क्योंकि टूर्नामेंट के जरिये दवाब में खेलने का समर्थ बनता है. साथ ही अच्छे क्रिकेटरों के साथ आपको खेलने का मौका भी मिलेगा.

भारत में स्थापित कुछ क्रिकेट अकादमी

1. सहवाग क्रिकेट अकादमी, दिल्ली

2. जयपुर क्रिकेट अकादमी, राजस्थान

3. नेशनल स्कूल ऑफ क्रिकेट

4. अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी, देहरादून

5. मदन लाल क्रिकेट अकादमी, दिल्ली

ऐसे करें क्रिकेट अकादमी का चुनाव

वहीं क्रिकेट अकादमी में एडमिशन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अगर क्रिकेट अकादमी डिस्ट्रिक्ट से सम्बद्ध नहीं है तो उसमें आप एडमिशन न लें. इसके साथ ही क्रिकेट अकादमी का इतिहास देखकर ही उसमें एडमिशन लें, साथ ही पैसे लूटने वाली अकादमियों से बचने की कोशिश करें क्योंकि वहां प्रैक्टिस टाइम पर नहीं होती है, इसके साथ ही आपसे मोटी फीस वसूली जाती है.

