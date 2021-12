UPSC Exam: घर में रहकर भी बन सकते हैं IAS, आज से ही बना लें ऐसा शेड्यूल

Bank of Baroda ने निकाली हैं इन पदों पर नौकरियां, जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली (UPSC Exam, IAS Officer). देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी घर पर रहकर भी की जा सकती है. कई लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) करने या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए नामी-गिरामी संस्थान से कोचिंग करना जरूरी है (How To Become IAS Officer). अगर आप चाहें तो शुरुआती महीनों में एक्सपर्ट गाइडेंस (Career Guidance) के लिए कोचिंग का सहारा ले सकते हैं या मॉक टेस्ट (UPSC Mock Test) के लिए कोचिंग क्लासेस जॉइन कर सकते हैं लेकिन बाकी का समय सेल्फ स्टडी में ही व्यतीत करें.

2020 से देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के कारण पढ़ाई के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है. इस दौरान न सिर्फ डिजिटल एजुकेशन (Digital Education) को बढ़ावा मिला, बल्कि सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हो गया (Self Study Tips). अगर आप चाहें तो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी घर पर रहकर ही कर सकते हैं (UPSC Exam Preparation Tips). ऐसे कई आईएएस ऑफिसर (IAS Officer) हैं, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में सेल्फ स्टडी को ही अपना सक्सेस मंत्रा बताया है (IAS Success Tips).

इस शेड्यूल से क्रैक होगा UPSC एग्जाम

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में कई सालों का समय भी लग सकता है. अगर आप किन्हीं कारणों से पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं तो हार न मानें. आप डबल मेहनत के साथ अपनी तैयारी जारी रखें और अगले प्रयास में फुल कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दें. घर पर रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में यह शेड्यूल काम आ सकता है (UPSC Exam Preparation Tips).

सुबह 5:00 बजे उठकर फ्रेश हो जाएं.

5:15 से 6:15 बजे तक- योग, व्यायाम या तेज कदमों से टहलने जैसी फिजिकल एक्टिविटी करें. ध्यान और योग से दिमाग को आराम मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगा और मन आने वाले कठिन समय के लिए तैयार होगा.

6:15 से 6:30 तक- स्नान व जरूरी व्यक्तिगत काम करें.

6:30 से 7:30 तक-पिछले दिन पढ़े गए विषयों का रिवीजन करें.

7:30 से 8:00 बजे तक- नाश्ता करें और अखबार पढ़ें. इससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अपडेट होने में मदद मिलेगी. इस समय करंट अफेयर्स (Current Affairs) के नोट्स भी बना सकते हैं.

8:00 से 10:30 बजे तक- इस समय सबसे कठिन विषय की पढ़ाई करें क्योंकि सुबह के समय दिमाग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है.

10:30 से 11:30 बजे तक- ढाई घंटे लगातार पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे रेस्ट करें. इससे दिमाग और शरीर, दोनों एक्टिव रहेंगे.

11:30 बजे सुबह से दोपहर 1:00 बजे तक- इस समय उन सब्जेक्टिव विषयों पर फोकस करें, जो आज कवर करने हैं. इस समय दिमाग अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है.

1:00 बजे से 1:30 बजे- इस समय लंच कर लें. डाइट में प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें. इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी.

1:30 बजे से 4:00 बजे- यह दिन के अध्ययन का तीसरा और सबसे लंबा सेशन होगा. आप चाहें तो आधा घंटा आराम करके सेशन को 2 घंटे का कर सकते हैं. इस समय वे विषय पढ़ें, जिन पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है.

शाम 4:00 बजे से 4:30 बजे- इस समय दिमाग को आराम देने के लिए ब्रेक लें और हल्के खाने के साथ चाय पी सकते हैं. आप चाहें तो इस दौरान कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं.

4:30 बजे से शाम 5:30 बजे- इस 1 घंटे में उन एक्टिविटीज पर फोकस करें, जिनसे आपको यूपीएससी इंटरव्यू में मदद मिल सके.

5:30 से शाम 6:30 बजे तक- यह टाइम अपनी वॉक या आउटडोर एक्टिविटी के लिए फिक्स कर दें. यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने शरीर व दिमाग को एक्टिव रखना जरूरी है.

6:30 से रात्रि 8:30 बजे तक- यह पढ़ाई का चौथा सेशन है. इस दौरान अपने पसंदीदा विषय पढ़ें.

8:30 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक- इस समय तक डिनर कर लें. रात में कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बचें वर्ना पढ़ाई के दौरान काफी भारीपन महसूस होगा. अपने डिनर में फल और हरी सब्जियां शामिल करें.

9:00 बजे से 10:00 बजे तक- इस समय लाइट सब्जेक्ट्स पर फोकस करें. साथ ही कोई अच्छा न्‍यूज चैनल देख सकते हैं, जहां पैनल डिस्कशन या डिबेट हो रही हो.

10:00 बजे से 10:30 बजे तक- अपने पूरे दिन के नोट्स तैयार करें और अलगे दिन का प्‍लान भी बना लें. इस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.फिर थोड़ी देर बाद सो जाएं.

