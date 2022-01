हिमांशी खुराना का गीता कपूर पर फूटा गुस्सा, उमर रियाज के पेशे पर किए कमेंट को लेकर हैं नाराज

मुंबईः उमर रियाज (Umar Riaz) इस हफ्ते बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के घर से बाहर होने वाले सबसे नए कंटेस्टेंट बन गए हैं. उमर रियाज को प्रतीक सहजपाल के साथ शारीरिक लड़ाई में शामिल होने को लेकर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. प्रतीक सहजपाल के साथ हाथापाई को लेकर उमर रियाज को बिग बॉस ने भी फटकार लगाई थी और फिर वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में सलमान खान (Salman Khan) ने भी उन्हें डांट लगाई. वहीं वीकेंड का वार के एपिसोड के दौरान ही, कोरियोग्राफर गीता कपूर (Geeta Kapur) भी एक पैनल का हिस्सा बनी थीं. इस दौरान गीता कपूर ने गुस्से पर बात करते हुए उनके प्रोफेशन पर भी कमेंट कर दिया.

उमर रियाज के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए गीता कपूर यहां तक कह देती हैं कि उनकी आक्रामकता एक सर्जन के रूप में उनके करियर के लिए अच्छी नहीं है. घर से बाहर आने के बाद गीता कपूर के इस व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने अपने प्रोफेशन पर कमेंट किए जाने को लेकर गीता कपूर पर नाराजगी जताई है.

गीता कपूर के कमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर रियाज ने अपने ट्वीट में लिखा है- ‘आपने एक रियलिटी शो में एक डॉक्टर के रूप में मेरे पेशे और मेरे व्यवहार को आपस में जोड़ा है और मुझे जज किया है. मेरी प्रतिक्रिया हमेशा मेरे प्रति एक ऐसी कार्रवाई रही है जिसे आप समझने में विफल रहे.’ उमर ने गीता की टिप्पणियों को “दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया है. उनका कहना है कि गीता कपूर ने एक कहानी गढ़ने के लिए नेशनल टेलिविजन पर उनकी निंदा की.

उमर रियाज के एविक्शन के बाद बिग बॉस के फैन दो हिस्सों में बंट गए हैं. बिग बॉस के कई दर्शक उमर रियाज को शो से निकाले जाने पर नाराजगी जता रहे हैं. वहीं बिग बॉस 15 के पूर्व कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने भी इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उमर के एविक्शन पर प्रतिक्रिया दी. इस लाइव सेशन के दौरान बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट और आसिम रियाज की गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना भी शामिल थीं.

A very true and on the point conversation on 🐍 TEJA

Between @TheRajivAdatai and @realhimanshi on insta live

See this👇#UnfairEvictonOfUmar

PUBLIC WINNER UMAR RIAZ pic.twitter.com/hGkGka6Nwd

— Yash ( proud of you Dr. UMAR RIAZ ) (@UmarRiazfan__) January 9, 2022