REET Result 2023 : राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने रीट लेवल-1 और लेवल-2 का रिजल्ट जारी कर दिया है. RSMSSB की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभी रीट हिंदी और संस्कृत के नतीजे जारी हुए हैं. रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइटrsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें रीट के नतीजे

स्टेप-1 : सबसे पहले RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in. पर जाएं

स्टेप-2 : अब ‘Primary School Teacher 2022 (Level-1):Ammended Result’ or ‘Upper Primary School Teacher 2022 (Sanskrit): List of Selected Candidates for Document Verification’ or ‘Upper Primary School Teacher 2022 (Hindi):List of Selected Candidates for Document Verification’ लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-3 : -अब RSMSSB Result PDF डाउनलोड कर लें

स्टेप-4 : इस फाइल में शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं

