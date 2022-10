Diabetes care: क्या डायबिटीज के मरीजों को डेंगू का खतरा ज्यादा है? इस तरह करें खुद का बचाव

हाइलाइट्स डायबिटीज के मरीजों को डेंगू बुखार होने पर कम से कम 3 लीटर पानी रोजानी पीना चाहिए. डेंगू उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिन्हें खून से संबंधित बीमारियां हैं

Diabetics patient more at risk of dengue: राजधानी दिल्ली में डेंगू बुखार ने रफ्तार पकड़ ली है. पिछले 12 दिनों में डेंगू 635 नए मामले आए हैं. नगर निगम के मुताबिक इस साल 1572 डेंगू के केस दर्ज हुए हैं. आमतौर पर बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है. डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है. इस मच्छर में मौजूद वायरस लोगों को संक्रमित कर देता है. डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है. इसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है. डेंगू के संक्रमण में प्लेटलेट्स काउंट बहुत गिर जाता है. इसलिए यह उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिन्हें खून से संबंधित बीमारियां हैं. ऐसे में इन लोगों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासकर डायबिटीज के मरीजों को. इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक एक्यूपंक्चर के डॉ संतोष पांडे कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को डेंगू का सबसे ज्यादा जोखिम है. उन्होंने कहा कि दरअसल, डायबिटीज के मरीजों में पहले से ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिसके कारण इंफ्लामेटरी मार्कर प्लेटलेट्स के कम होने पर ज्यादा सक्रिय होने लगता है.

डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए

हालांकि कार्डियोमेट क्लिनिक पुणे के डॉ वैशाली पाठक इस बात से इंतेफाक नहीं रखतीं. डेंगू का मच्छर काटते समय यह नहीं देखता कि कौन डायबेटिक है और कौन नहीं. उन्होंने कहा कि डेंगू के मच्छर किसी से भेदभाव नहीं करता. सबको बराबर ही काटता है लेकिन डायबिटीज के मरीज को इसलिए सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि उनमें डेंगू होने पर जटिलताएं बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि डेंगू में बुखार होता है जिसके कारण डायबिटीज मरीजों में जटिलताएं बढ़ जाती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए. डॉ पाठक ने बताया कि डेंगू फीवर में मेटाबोलिक रेट बढ़ जाता है. इससे ब्लड शुगर बहुत ज्यादा उपर-नीचे करने लगता है. अगर समय पर इसे केयर न किया जाए तो गंभीर समस्या पैदा हो सकती है. इसलिए अगर डायबिटीज के मरीज को डेंगू बुखार हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए.

डेंगू होने पर डायबिटीज मरीज क्या करें

डायबिटीज के मरीज को अगर डेंगू बुखार आ जाए तो लगातार ब्लड शुगर को चेक करना चाहिए. डॉ पाठक कहती हैं कि अगर मरीज का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो गया है तो बिना देरी किए उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. इसके अलावा डायबिटीज मरीजों को अगर डेंगू लगे तो यह ध्यान रखना चाहिए कि मरीज को डिहाइड्रेशन न हो. इसके लिए लगातार पानी पिलाते रहना चाहिए. उन्होंने बताया कि कि डेंगू में खून की नलिकाओं से तरल पदार्थों के रिसने की आशंका रहती है. इस कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पानी शरीर से ज्यादा निकलने लगता है. इसलिए मरीज को डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है. डॉ पाठक कहती हैं कि डायबिटीज के मरीजों को डेंगू बुखार होने पर कम से कम 3 लीटर पानी रोजानी पीना चाहिए.

