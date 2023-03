नई द‍िल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को कहा कि मोटा अनाज खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ खान-पान संबंधी आदतों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है. उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से देश की खाद्य टोकरी में इन पोषक अनाजों की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा. पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स (Global Millets Conference) कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन क‍िया.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ( IARI) कैंपस में आयोजित कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर अंतरराष्‍ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 (International Year of Millets 2023) पर एक डाक टिकट और सिक्के (Postage Stamps and Coins) का अनावरण भी किया. प्रधानमंत्री ने बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है.

वैश्विक अन्न सम्मेलन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया.

मोदी ने कहा कि भारत मोटे अनाज या अन्न को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि मोटा अनाज प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में और रसायनों एवं उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना आसानी से उगाया जा सकता है.

Addressing the Global Millets (Shree Anna) Conference in Delhi. Let us make the ‘International Year of Millets’ an enormous success. https://t.co/KonmfdQRhP

— Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2023