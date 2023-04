VIDEO: बंगाल के हुगली में रामनवमी जुलूस के दौरान फिर भड़की हिंसा, भाजपा और TMC ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को उस समय फिर हिंसा भड़क गई, जब हिंदू संगठनों द्वारा रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था. जुलूस में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए थे. दिलीप घोष के कार्यक्रम से जाने के बाद अचानक दो संप्रदायों में मारपीट की घटना शुरू हो गई. हालात को देखते हुए घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इस हफ्ते की शुरुआत में भी बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी.

वहीं, इस तरह की घटना दोबारा होने के लिए भाजपा के दिलीप घोष ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पथराव किया गया. हावड़ा हिंसा के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. पथराव किया जा रहा है और वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है.’

