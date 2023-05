विराट कोहली का नंबर किस नाम से है अनुष्का शर्मा के फोन में सेव? पति परमेश्वर...ओजी... सुनिए जी, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

नई दिल्ली. टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने हाल ही में बेंगलुरु में एक स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत की. इस इवेंट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो काफी मजेदार भी हैं. ऐसे हीएक वीडियो में अनुष्का शर्मा ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने फोन में विराट कोहली का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है. हालांकि, इसमें एक ट्विस्ट है. और यह ट्विस्ट यह है कि कपल को इस इवेंट में पूछे गए सभी सवालों के जवाब गलत देने थे.

जब होस्ट ने विराट कोहली से उनका नाम पूछा तो उन्होंने मजाक में जवाब दिया- ‘गजोधर’. इसके बाद होस्ट ने अनुष्का शर्मा से पूछा कि उन्होंने अपने पति का नंबर फोन में किस नाम से सेव किया हुआ है तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, ‘पति परमेश्वर’. इसके आगे अनुष्का ने जारी रखा, ”ओजी और सुनिए जी.” विराट कोहली से भी ऐसा ही सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘डॉर्लिंग’. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के जवाबों को सुनकर लोग हैरान रह गए और उन्होंने प्यारा रिएक्शन दिया. दर्शकों के रिएक्श पर विराट कोहली ने कहा, ”ये गलत जवाब है भाई, सही जवाब मैं तुमको ना बताऊंगा यहां”. विराट कोहली की यह बात सुनकर दर्शकों के साथ-साथ अनुष्का शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं.

इस इवेंट के दौरान अनुष्का शर्मा ने अपनी दूसरी फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ का एक डायलॉग बोला. जिस पर विराट कोहली ने रणवीर सिंह के स्टाइल में जवाब देकर सबको हैरान कर दिया. अनुष्का शर्मा ने कहा, ”प्यार, व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती. ना भैया, मैं तो सिंगल ही बेस्ट हूं.” इस पर विराट कोहली ने तुरंत जवाब दिया, ”बिजनेस कर ले मेरे साथ, ब्रेड पकौड़े की कसम. कभी धोखा नहीं दूंगा.”

इस दौरान अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के सेलिब्रेशन के अंदाज की भी नकल करके दिखाई. अनुष्का ने स्टेज पर जोर से कूदी और चिल्लाने लगी. इसके बाद उन्होंने कहा कि कई बार विराट कोहली बॉलर से भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. इस पर विराट कोहली कहते हैं, ”चल बैठ जा, बड़ी शर्म आती है बाद में.”

Fun moments between Virat Kohli and Anushka Sharma.

Anushka imitating Virat’s celebration was the best! pic.twitter.com/e3ono4oXlG

