Live Auto Refresh On

IND vs NZ T20I Warm Up Match Highlights: बारिश की वजह से भारत बनाम न्यूजीलैंड वॉर्म-अप मैच हुआ रद्द

India vs New Zealand T20 World Cup Warm Up Match Highlights: भारतीय टीम को अपना दूसरा वॉर्म-अप मुकाबला बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिसबेन स्थित ऐतिहासिक गाबा क्रिकेट मैदान में खेलना था. लेकिन यहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया है.