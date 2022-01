नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान टॉम लाथम (Tom Latham) ने बांग्‍लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट मैच में दोहरा शतक जड़ दिया है. दूसरे दिन के खेल में लंच ब्रेक तक मेजबान न्‍यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 423 रन का बड़ा स्‍कोर खड़ा कर लिया. लंच तक लाथम 215 रन पर नॉट आउट रहे. लाथम के अलावा डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) ने शतक जड़ते हुए 109 रन बनाए. पहले दिन का खेल समाप्‍त होने के कारण उन्‍हें 99 रन पर लौटना पड़ा था. विल यंग ने 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. पहले ही संन्‍यास का ऐलान कर चुके रॉस टेलर महज 28 रन ही बना सके. हेनरी निकोल्‍स खाता तक नहीं खोल पाए.

न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन एक विकेट पर 349 रन बनाए थे. टॉस हारने के बाद हेगले ओवल पर लाथम ने विल यंग के साथ पहले विकेट के लिए 148 रन जोड़कर मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने कॉनवे के साथ दूसरे विकेट के लिए नाबाद 215 रन जोड़े. न्यूजीलैंड (Bangladesh vs New Zealand) ने पहले ही दिन मैच में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली. बांग्लादेश (NZ vs BAN) ने पहले टेस्ट में आठ विकेट की जीत से विश्व क्रिकेट जगत को रोमांचित किया था क्योंकि नौवें नंबर की टीम ने दूसरे नंबर की टीम को उसकी सरजमीं पर हराया था. बांग्लादेश ने विश्व टेस्ट चैंपियन को लंबे प्रारूप में घरेलू हालात में शिकस्त दी जहां टीम ने पिछले 17 टेस्ट में हार का सामना नहीं किया था.