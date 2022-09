Twitter Update: इंतजार हुआ खत्म, Edit फीचर हुआ लाइव, एडिट हो सकेगा ट्वीट

नई दिल्ली. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने (Twitter) को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है. अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ट्वीट करने के बाद उसे एडिट कर सकेंगे. इसके लिए ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए ‘एडिट बटन’ (Edit Button) पर टेस्टिंग शुरू कर दी है.

शुरुआत में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट को मिलेगी सुविधा

हालांकि, शुरू में केवल वेरिफाईड लोगों को ही ट्वीट को एडिट करने की मंजूरी मिलेगी. बता दें कि ट्वीट को एडिट करने की मांग यूजर्स लंबे समय से कर रहे थे.

एडिट फीचर की टेस्टिंग शुरू

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने फिलहाल एडिट फीचर की टेस्टिंग शुरू की है. कंपनी ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आपको अपने अकाउंट पर एडिट का बटन दिख रहा है तो ये टेस्टिंग के लिए हो रहा है.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button

this is happening and you’ll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022