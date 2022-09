RIP Monarchy: आयरलैंड में राजशाही के अंत की उठी मांग, प्रदर्शनकारियों ने नदी में फेंका क्वीन का नकली ताबूत

डबलिन. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कई जगहों पर राजशाही के अंत की मांग उठने लगी है. एक रिपोर्ट से पता चला है कि आयरलैंड में राजशाही के अंत के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सोमवार यानी 19 सितंबर को महारानी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई और इसी दौरान आयरलैंड में राजशाही विरोधी प्रदर्शनकारियों ने एक नदी में ‘RIP ब्रिटिश साम्राज्य ‘शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक ताबूत को फेंक दिया.

मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब जो राजशाही का अंत देखना चाहते हैं उन्होंने आयरलैंड की राजधानी में एक विरोध मार्च आयोजित किया था. यह कार्रवाई एंटी इंपीरियलिस्ट एक्शन आयरलैंड द्वारा की गई थी. मार्च के दौरान भाग लेने वालों में से कुछ आयरिश राजधानी की एक नदी के सामने रुक गए और काले कपड़ों से लिपटे एक ताबूत को नदी में फेंक दिया.

Footage of the moment the coffin with the words “RIP British Empire” was thrown into the Liffey during the anti Brit Monarchy protest in Dublin earlier today.

Down With Monarchy!

Britain Out of Ireland! pic.twitter.com/XxMNHPhjSO

— Anti Imperialist Action Ireland (@AIAIreland) September 19, 2022