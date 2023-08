इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) के आंतरिक हालात दिन पर दिन बद से बदतर होने की ओर बढ़ रहे हैं. एक बड़े आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा अवाम दहशतगर्दी और सेना के जुल्मों से भी परेशान है. इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अफगानिस्तान की सीमा पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान की आम जनता को उठाना होता है. अवाम आतंकियों और सेना की कभी खत्म न होने वाली जंग में दोहरी मार झेलती है. इससे नाराज पठानों ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन (Pashtun Protest) किया. इसमें मशहूर पश्तून नेता मंजूर पश्तीन (Manzoor Pashteen) ने सेना के जनरलों को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर वे अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आए और पश्तूनों पर जुल्म करते रहे तो उनकी खाल खींच ली जाएगी.

अब मंजूर पश्तीन के भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें मंजूर पश्तीन कह रहे हैं कि ‘अगर पाकिस्तानी जनरल संविधान, इस्लाम और परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें इतिहास से सीखना चाहिए कि पश्तून लोग बदमाशों से कैसे निपटते हैं. बंगालियों ने तो पाकिस्तानी जनरलों की केवल पैंट ही उतार दी थी, लेकिन पश्तून और बलूच उनकी जिंदा खाल उतार देंगे.’ पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान होकर पश्तून अब अलग देश की मांग करने लगे हैं. पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर कहा है कि अगर देश में हालात नहीं सुधरे तो वे अलग देश की अपनी मांग तेज कर देंगे.

Manzoor Pashteen @ManzoorPashteen: If Pakistani generals don’t abide by constitution, Islam, and traditions, they should learn from history how Pashtuns deal with thuggery. Bengalis made Pakistani generals drop their pants, but Pashtun and Baloch shall skin them alive. pic.twitter.com/FRnJkItTh4

