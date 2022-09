क्या आप भी करते हैं गलत तरह से Emoji का इस्तेमाल? जान लीजिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले स्माइली का अर्थ

आज के वक्त में कॉल पर बात करना काफी 'ओल्ड फैशन' हो चुका है. लोग टेक्स्ट करना पसंद करते हैं. इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा अंतरमुखी होते जा रहे हैं. वो कॉल पर बात कर के या सामने मिलकर अपनी बातें नहीं रखते, बल्कि मैसेज पर इमोजी का इस्तेमाल कर के अपने एक्सप्रेशन (emoji meaning) को सामने वाले को बताते हैं. मगर इमोजी का इस्तेमाल करना भी इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. लोग अक्सर कुछ स्माइली या इमोजी को गलत तरह से उपयोग करहते हैं क्योंकि उन्हें उसका सही अर्थ (Real meaning of emojis) ही नहीं पता होता. आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनका सही मतलब (most misunderstood smiley). (फोटो: The Sun)