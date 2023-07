Home / Photo Gallery / entertainment / rahul roy finally reveals what went wrong after aashiqui alleged filmmakers misled actor b ...

आशिकी के बाद राहुल रॉय के साथ हुई साजिश? सालों बाद बताई नाकामयाबी की वजह, बोले- बाद में एहसास हुआ कि...

Rahul Roy Reveals What Went Wrong After Aashiqui: राहुल रॉय कभी बॉलीवुड के वो एक्टर थे, जिनके साथ हर फिल्ममेकर काम करना चाहता था. लेकिन, आशिकी जैसी सफल फिल्म देने और बैक-टू-बैक 40 से ज्यादा फिल्में ऑफर होने के बाद फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अभिनेता बड़े पर्दे से गायब होने लगे. एक्टर ने खुद इन सबका खुलासा किया है.

01 मुंबईः आशिकी फेम राहुल रॉय (Rahul Roy) कभी बॉलीवुड के टॉप एक्टर होते थे. महेश भट्ट की कल्ट रोमांटिक 'आशिकी' के बाद वह बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की आंखों का तारा बन चुके थे. फिल्म में उनके साथ अनु अग्रवाल लीड रोल में नजर आई थीं. हर फिल्ममेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था. लेकिन, फिर अचानक राहुल रॉय की किस्मत ऐसी पलटी की वह धीरे-धीरे फिल्मी दुनिया से गायब होने लगे. कभी फिल्मों के लगातार मिल रहे ऑफर के चलते वह इंडस्ट्री के दूसरे गोविंदा कहलाने लगे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो राहुल इंडस्ट्री से गायब होने लगे. अब इसका खुलासा खुद अभिनेता ने किया है.

02 आशिकी के बाद राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी. लेकिन, फिर दोनों ही स्टार्स के करियर में उनकी उम्मीद के एक दम उलट बदलाव देखने को मिला. (फोटो साभार: Instagram@officialrahulroy)

03 आशिकी के बाद राहुल रॉय 'जुनून' नाम की फिल्म के साथ एक और Hit फिल्म दे पाए. इसके बाद वह गुमनामी में चले गए. अब हाल ही में एक इंटरव्यू में राहुल रॉय ने बताया कि आशिकी के बाद असल में क्या गलत हुआ.

04 सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में राहुल रॉय ने बताया कि वह अपने काम को लेकर पूरी तरह समर्पित थे. लेकिन, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी.

05 एक्टर ने बताया कि उन्हें गुमराह किया गया. उन्हें फिल्ममेकर सेट पर कुछ और देने की पेशकश करते थे और बाद में उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलता था. राहुल कहते हैं- 'जो देना था, उन लोगों ने सब ले लिया. लेकिन उन्होंने वह नहीं दिया जिसकी मैं तलाश कर रहा था.'

06 राहुल की बहन प्रियंका रॉय ने कहा, 'आशिकी के बाद उन्होंने बैक टू बैक कई फिल्में साइन कीं, वह बहुत व्यस्त हो गए. लेकिन, जिस तरह के प्रोजेक्ट वो चाहते थे, वो नहीं बने. नतीजा कुछ और ही निकला.'

07 राहुल रॉय ने आगे याद किया कि कैसे निर्माता उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आकर्षित करते थे. राहुल बतते हैं- 'वो मुझसे कहते- ये बेहतरीन भूमिकाएं हैं, आप इनके लिए जाने जाएंगे. लेकिन, ब मैंने उनके लिए शूटिंग शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे जो बताया वह जो हो रहा है उससे बहुत अलग है.' (फोटो साभार: Instagram@officialrahulroy)