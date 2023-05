Nda Full Form: क्या है एनडीए की फुल फॉर्म, यहां पर किसे और कैसे मिलती है नौकरी

05

यदि कैंडिडेट Air Force और Naval Wings में जाना चाहता है तो 12वीं में Physics और Mathematics पढ़ा हो. महिला-पुरुष दोनों कैंडिडेट्स अनमैरिड हो.लिखित परीक्षा में दो पेपर होते हैं Paper 1 - Maths और Paper 2 - GAT. मैथ्स के पेपर में ये टॉपिक्स आते हैं- Algebra, Matrices And Determinants, Trigonometry, Analytical Geometry Of Two And Three Dimensions, Differential Calculus, Integral Calculus And Differential Equations, Vector Algebra, Statistics And Probability. गैट पेपर में इंग्लिश, GK, Physics, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, इतिहास, Freedom Movement आदि टॉपिक आते हैं. .